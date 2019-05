Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Wohnmobil- Fahrzeug vom Grundstück entwendet

Spenge (ots)

(sls) Am vergangenen Donnerstagabend (23.5.) in der Zeit von 20:00 Uhr bis Freitagmorgen um 08:30 Uhr wurde an der Herforder Straße in Spenge ein VW California (zum Wohnmobil umgebaut) komplett entwendet. Dieses Wohnmobil stand auf einem Stellplatz direkt am Grundstück abgeparkt. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HF-RH 306 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten sich mit der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

