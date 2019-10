Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Süd (ots)

Am Freitag, 18.10.19, parkte in der Zeit zwischen 07.20 Uhr und 08.40 Uhr, am rechten Fahrbahnrand, in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen ein schwarzer Audi Q5. Durch einen anderen Verkehrsteilnehmer wurde der linke Außenspiegel des Audis beschädigt (ca. 300 Euro Schaden). Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell