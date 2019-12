Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gastronomiebetrieb

Übach-Palenberg (ots)

Zwischen 14 Uhr am 21. Dezember (Samstag) und 6 Uhr am 22. Dezember (Sonntag) drangen Einbrecher in einen Gastronomiebetrieb an der Straße Am Rimburger Acker ein. Sie entwendeten mehrere Kästen Leergut und konsumierten alkoholische Getränke, bevor sie unerkannt flüchteten.

Rückfragen bitte an:

