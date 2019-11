Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbrüche in Firmen Wiesmoor - Schwelbrand Aurich - Unfallflucht bei McDonalds Aurich - Von der Fahrbahn abgekommen Aurich - Rotlicht missachtet

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Einbrüche in Firmen: Zwischen Samstag, 16.11.2019, und Montag, 18.11.2019, brachen unbekannte Täter in ein Büro in Aurich, Kornkamp, ein. Die Täter hatten die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und waren somit in die Büros einer Firma gelangt. Diese wurden von ihnen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zwei weitere Einbrüche ereigneten sich in der Tjüchkampstraße am gleichen Wochenende. Auch hier wurden von den Tätern Scheiben eingeschlagen. Über erlangtes Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Schwelbrand: Aus bisher nicht geklärter Ursache ist es am Samstag, 17.11.2019, zu einem Schwelbrand gekommen. Anwohner hatten gegen 11.45 Uhr der Leitstelle mitgeteilt, dass in einem Mehrparteienhaus ein entsprechender Geruch wahrnehmbar sei. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert und zum Einsatzort in Wiesmoor, Rotenburger Weg, entsandt. Vor Ort wurde zunächst eine Terrassentür von der Feuerwehr geöffnet, um in die entsprechende Wohnung zu gelangen. Hier wurde der 36-jährige Wohnungsinhaber auf dem Boden liegend vorgefunden. Durch einen hinzugerufenen Arzt wurde festgestellt, dass der Mann bereits verstorben war. Da keine Hinweise auf ein Fremdverschulden feststallbar waren, wird derzeit von einem Unglücksfall ausgegangen, dem der 36-jährige zum Opfer fiel.

Aurich - Unfallflucht bei McDonalds: Auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in Aurich, Emder Straße, war es am Sonntag, 17.11.2019, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Zwischen 08.00 Uhr und 08.15 Uhr stand dort ein PKW Hyundai geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich bei einem Parkmanöver gegen den Hyundai gefahren und hatten diesen im Frontbereich beschädigt, so dass ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- EUR entstand. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Aurich - Von der Fahrbahn abgekommen: Auf der Kirchdorfer Straße in Aurich kam es am Sonntag, 17.11.2019, gegen 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei war die 20-jährige Fahrerin eines PKW Renault bei ihrer Fahrt in Richtung Ihlow aus bisher nicht geklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben geraten. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR. Eine Blutentnahme wurde bei der Unfallfahrerin durchgeführt, da es bei einem Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von ca. 0,53 Promille ergab. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Aurich - Rotlicht missachtet: Zu einem Verkehrsunfall kam es auf dem Hoheberger Weg in Aurich am Sonntag, 17.11.2019, gegen 17.10 Uhr. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr den Hammerkeweg und wollte nach links in den Hoheberger Weg abbiegen. Auf dieser fuhr ein 40-jähriger mit seinem Skoda in Richtung Sandhorst. Da die Ampel gerade Rotlicht zeigte, fuhr der Mercedesfahrer in den Einmündungsbereich ein. Der Skoda-Fahrer hatte jedoch an der Haltelinie, es befindet sich dort ein entsprechendes Hinweisschild, nicht angehalten, das sich vor der Einmündung zum Hammerkeweg befindet. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einem geschätzten Gesamtschaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell