Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Wittmund - Einbrecher in Haft Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Landkreis Wittmund (ots)

Aurich/Wittmund - Einbrecher in Haft Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Am Mittwoch, 13.11.2019, brach ein polizeilich bekannter 25-jähriger Wittmunder in zwei Wohnungen in Wittmund ein. Beim Verlassen einer Wohnung konnte er durch die eingesetzte Polizei Wittmund vorläufig festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der 25-jährige bereits einen Tag zuvor durch einen Diebstahl aufgefallen war. Aufgrund der Taten wurde von der Staatsanwaltschaft Aurich beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl beantragt. Das Amtsgericht folgte dem Antrag, so dass der Beschuldigte noch am gleichen Tag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell