Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Ungesicherte Ladung

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Ungesicherte Ladung: Am Donnerstag, 14.11.2019, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein Taxi-Fahrer von Wittmund kommend in Richtung Esens. In Höhe der Falsterstraße in Stedesdorf fuhr vor ihm ein Kleintransport mit Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein Minibagger. Von dem Anhänger fiel ein Plastikteil herunter, über das der Taxifahrer fuhr. Im Unterboden entstand leichter Sachschaden. Auf dem Bagger soll sich die Aufschrift N & L Eurogarden Bauunternehmen befunden haben. Hinweise werden an die Polizei Esens, 04971/92718110, erbeten.

