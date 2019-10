Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Einfamilienhaus in Augustfehn ++

Oldenburg (ots)

In dem Zeitraum vom 08. bis 10.10.2019 wurde in Augustfehn, Am Hochmoor, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus verübt. Unbekannte versuchten zunächst, das rückwärtige Küchenfenster aufzuhebeln. Als dies misslingt, warfen sie das Fenster mit einem Stein ein. Durch Umlegen des Griffs wurde das Fenster geöffnet, in das Haus eingestiegen und nach Wertsachen gesucht. Entwendet wurden ein Sparschwein und diverser Modeschmuck. Das Haus wurde über die Terrassentür wieder verlassen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

