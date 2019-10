Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf +++ Farbschmierereien auf dem Spielplatz Schinkelstraße +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu heute wurden auf dem Spielplatz Schinkelstraße im Stadtteil Alexanderhaus mehrere Spielgeräte und Sitzgelegenheiten mit Farbe beschmiert. In den angrenzenden Straßen wurde ebenfalls rote Farbe auf Mülltonnen, Gullydeckel und Stromverteilerkasten festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der vergangenen Nacht in der Schinkelstraße, der Mies-van-der-Rohe-Straße, der Tautstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. Die Stadt Oldenburg hat am heutigen Vormittag bereits mit der Reinigung der Flächen begonnen. (1204592)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell