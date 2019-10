POL-OL: +++ Verkehrsunfall an der Bismarkstraße - Radfahrerin leicht verletzt +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Eine 22-jährige Radfahrerin wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Gartenstraße leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 17.10 Uhr. Die 66-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte von der Bismarckstraße in die Gartenstraße einbiegen. Nachdem sie kurz angehalten hatte, um den bevorrechtigten Verkehr auf der Gartenstra0ße durchzulassen, fuhr sie in die Kreuzung hinein und missachtete dabei die Vorfahrt der 22-Jährigen, die mit ihrem Fahrrad verbotswidrig auf dem linken Radweg der Gartenstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Oldenburgerin vom Rad und wurde leicht verletzt.

Zeugen des Unfalls können sich wie gewohnt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung setzen. (1202403)

