Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Autoaufbrüche in Bloherfelde und Petersfehn II +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen dem vergangenen Wochenende und Mittwoch gegen 8 Uhr kam es in der Acordialstraße (Bloherfelde) zum Aufbuch eines BMW. Ein unbekannter Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür des Fahrzeugs ein und konnte so in den Fahrzeuginnenraum gelangen. Er durchwühlte das gesamte Fahrzeug nach Wertsachen, flüchtete jedoch ohne Beute. (1199778)

Mehr Erfolg hatte ein Täter, der im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, in Petersfehn II zuschlug: er zerstörte die Scheibe in der Beifahrertür eines Nissan und flüchtete mit einer Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz gelegen hat. In der Geldbörse befand sich eine geringe Menge Bargeld sowie persönliche Dokumente. (1198713)

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

