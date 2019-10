Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Diebstahl einer Geldbörse +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich bereits am vergangenen Freitag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Alten Postweg ereignet hat.

Eine 61-jährige Oldenburgerin war gegen 12.30 Uhr damit beschäftigt, ihre Einkäufe in den Kofferaum ihres Autos zu laden. Dabei hatte die Frau kurzzeitig ihre Geldbörse auf einer ihrer Einkaufstaschen abgelegt. In diesem Moment näherte sich von hinten ein unbekannter Mann, der ein Fahrrad schob. Der Mann griff sich die Geldbörse und rannte mit seinem Fahrrad in Richtung Alter Postweg davon.

Die 61-Jährige rief daraufhin einen Zeugen um Hilfe, der sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand. Der Mann stellte dem Dieb ein Bein, so dass dieser ausweichen musste und dabei die gestohlene Geldbörse verlor. Der Dieb soll nach Zeugenangaben etwa 28 bis 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte dunkle schulterlange Haare und war möglicherweise mit einem grau-roten Jogginganzug bekleidet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Insebondere hoffen die Ermittler, dass sich der unbekannte Zeuge meldet, der sich dem flüchtenden Täter in den Weg gestellt hat. (20190087)

Nicht auszuschließen ist ein Zusammenhang mit einem Raubdelikt, welches sich um 12 Uhr an der Cloppenburger Straße ereignet hat. Die Pressemitteilung zu dieser Tat ist unter dem folgenden Link zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4393194

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell