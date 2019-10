Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf der A 28 mit schwerverletzter Person, kurzzeitiger Vollsperrung und ca. 4 km Rückstau ++

Oldenburg (ots)

++ Am 08.10.2019 gegen 15:33 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Oldenburg-Marschweg und Oldenburg-Eversten. Ein 81-Jähriger aus Dötlingen übersieht in seinem Pkw bei stockendem Verkehr vor einer Baustelle den vorausfahrenden und langsamer werdenden Transporter eines 53-Jährigen aus Emden und kollidiert mit diesem. Der Pkw bleibt quer zur Fahrtrichtung auf der Fahrbahn stehen. Der Pkw-Fahrer wird schwer verletzt, an beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Fahrer des Transporters, eine dort mitfahrende 48-Jährige sowie ein Kleinkind bleiben unverletzt.

Zunächst wird die Fahrbahn durch die zuerst eintreffende Feuerwehr ab ca. 15:44 Uhr, dann durch die Polizei bis ca. 16:08 Uhr voll gesperrt. Da die regennasse Fahrbahn durch Betriebsstoffe verunreinigt ist, muss die anschließende halbseitige Sperrung bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten durch eine Spezialfirma bis ca. 18:30 Uhr aufrecht erhalten werden.

Es kommt zu Verkehrsbehinderungen mit einem etwa vier Kilometer langen Rückstau bis zur Anschlussstelle Oldenburg-Osternburg.

Im Bereich der AS Oldenburg-Marschweg kommt es im die Autobahn verlassenen Verkehr zu einem leichten Auffahrunfall ohne Verletzte. ++

