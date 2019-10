Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche in Doppelhaushälfte und Wohnung +++

Oldenburg (ots)

Goldschmuck und persönliche Dokumente sind in den vergangenen Tagen bei einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte an der Robert-Bunsen-Straße gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit zwischen Freitag, dem 27. September, und dem vergangenen Samstag gewaltsam eine Terrassentür geöffnet und waren so ins Gebäude eingedrungen. Im Schlafzimmer entwendeten die Täter den Inhalt einer Schmuckschatulle und flüchteten anschließend unerkannt. (1186654)

Eine Erdgeschosswohnung im Hasenpadd war zwischen Freitagmittag und Sonntagabend das Ziel unbekannter Einbrecher. Auch hier gelangten die Täter durch eine Terrassentür in die Wohnung ein und durchwühlten auf der Suche nach Wertsachen sämtliche Schränke. Nachdem sie eine weitere Innentür aufgehebelt hatten, entwendeten sie aus einem Kleiderschrank Goldschmuck und Bargeld. (1187753)

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

