Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn - Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen++

Oldenburg (ots)

++Am Sonntag, den 06.10.2019, um 19:15 Uhr kommt es in 26160 Bad Zwischenahn auf der Portsloger Straße zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen fünf Personen verletzt werden.

Eine 22-jährige Frau aus Minden befährt die Goldene Linie mit einem PKW VW Golf und beabsichtigt, die Portsloger Straße zu queren. Dabei missachtet sich das unbedingte Haltegebot des "Stopp-Schildes" und kollidiert im Kreuzungsbereich mit einem von links kommenden PKW, (Opel Zafira) in dem sich ein Elternpaar aus Edewecht mit ihren Kindern (7 Monate u. 4 Jahre) befindet. Der Opel überschlägt sich nach dem Zusammenstoß und kommt entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Alle PKW-Insassen werden in umliegende Krankenhäuser verbracht, augenscheinlich liegen nur leichte Verletzungen vor. An den Fahrzeugen entsteht Totalschaden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, bei der auch mehrere Rettungswagen, ein Notarztwagen, sowie die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz kommen, bleibt der Kreuzungsbereich gesperrt.++

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell