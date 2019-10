Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Tankstelle++

Oldenburg (ots)

++Einbruch in Tankstelle++ In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in die ESSO-Tankstelle in der Ammerlandallee in Westerstede. Ein bislang unbekannter Täter warf mit einem Gullydeckel um 02.24 Uhr die Scheibe des Verkaufsraumes ein und entwendete eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten. Der maskierte Täter trug eine schwarze Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, helle Schuhe, einen weißen Schal vor Mund und Nase, weiße Handschuhe und führte eine rot-blaue Sporttasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede zu melden.

