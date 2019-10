Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht++

Oldenburg (ots)

++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht++ Am Freitag, 04.10.2019, gegen 09:20 Uhr befuhr der 40jährige Oldenburger mit seinem Roller (25 km/h) die Bloherfelder Straße in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung Scharnhorststraße kam von links ein roter Pkw und nahm ihm die Vorfahrt. Der Rollerfahrer musste ausweichen, stürzte und kollidierte mit einem parkenden Pkw VW Golf. Der 40jährige Rollerfahrer wurde hierdurch schwer verletzt und am Roller und dem geparkten Pkw entstand ca. ein Schaden von 1000.-Euro. Der Fahrzeugführer des roten Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aus diesem Grund werden Zeugen des Verkehrsunfalles gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell