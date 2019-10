POL-OL: ++Verkehrsunfallflucht++Falsche Wasserwerker++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Verkehrsunfallflucht++

Am 02.10.2019 gegen 22:55 Uhr wird auf der Bümmersteder Tredde ein am Fahrbahnrand abgeparkter PKW von einem bislang unbekannten PKW angefahren. Der Unfallverursacher soll nach Zeugenangaben den Unfall bemerkt haben, habe sein Warnblinklicht eingeschlatet, sei kurz ausgestiegen und dann geflüchtet sein. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen schwarzen Golf handeln, der zusammen mit einem silbernen PKW unterwegs gewesen sein soll, der ebenfalls mit Warnblinklicht an der Unfallstelle gehalten habe. Beide PKW seien dann gemeinsam mit quietschenden Reifen Richtung Krusenbusch weggefahren.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher und zu dem Begleitfahrzeug machen? Bei sachdienlichen Hinweisen erreichen sie die Polizei unter: 0441/790-4115

++Falsche Wasserwerker++ Im Stadtgebiet sind erneut falsche Wasserwerker am Werk gewesen. Die Täter klingeln in arbeitstypischer Kleidung und wollen unter dem Vorwand die Wasserqualität kontrollieren zu wollen, z. B. aufgrund von Bakterienbefall, in die Räumlichkeiten der Bewohner gelangen. Die Betroffenen werden derart abgelenkt, dass ein eingeschlichener Komplize nach Wertsachen suchen und unbemerkt wieder flüchten kann.

Seien Sie skeptisch und rufen sie im Zweifel die Polizei.

