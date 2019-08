Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tötungsdelikt am Bahnhof: Ergänzende Pressemeldung

Iserlohn (ots)

Die Spurensicherung am Bahnhof Iserlohn ist beendet. Der Tatort wird in diesen Momenten freigegeben. Der 43-jährige Tatverdächtige aus Bergisch-Gladbach wird morgen einem Haftrichter vorgeführt. Bei den Opfern handelt es sich um eine 32-jährige Frau und einen 23-jährigen Mann aus Bergisch-Gladbach. Die Ermittlungen dauern an.

