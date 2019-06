POL-KA: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung nach Alkoholkonsum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Inselsteg an der Emma-Jäger-Straße kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Personen. Die spätere 19-jährige Geschädigte konsumierte am Treppenabgang zur Enz mit fünf weiteren Personen reichlich Alkohol, wobei sie gegen 20.40 Uhr mit dem anwesenden 41-Jährigen aus unbekannter Ursache aneinander geriet. Der 41-Jährige soll die 19-Jährige dabei auch am Hals gepackt, gewürgt und ins Gesicht geohrfeigt haben. Die telefonisch verständigte Mutter musste wenig später ihre aufgebrachte Tochter, deren Oberteil bei dem Streit zerrissen wurde, solange davon abhalten, weiter auf ihren Kontrahenten loszugehen, bis die Polizeibeamten hinzukamen. Die Hintergründe sind auch nach den Einlassungen der beiden Beteiligten und den teilweise zwischen zwei und drei Promille erheblich betrunkenen Zeugen weiterhin unklar. Wer zum Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

