Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++ Lkw nach Ausweichmanöver in Berme versackt ++

Oldenburg (ots)

Am 02.10.19, um 08:30 Uhr, befuhr ein dreißigjähriger Lkw-Fahrer aus Parchim mit seinem Tiertransporter den Wemkendorfer Weg in Fahrtrichtung Wiefelstede. In Höhe der Unfallstelle sei ihm ein heller Pkw entgegengekommen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Lkw-Fahrer den unbeladenen vierzig Tonner nach rechts in den Seitenraum. Das Fahrzeug geriet in Schräglage, sodass er später mit einem Kran wieder auf die Fahrbahn gebracht werden musste. An dem Fahrzeug entstand vermutlich kein Schaden. Die aufgewühlte Berme muss wieder hergerichtet werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Pkw-Fahrer wird nun als Unfallbeteiligter gesucht. Die Polizei Rastede bittet um Zeugenhinweise unter 04402-92440.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell