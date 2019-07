Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Automarder entkommt knapp.

Lippe (ots)

Montagabend schlug ein bislang Unbekannter die Glasscheibe eines Renaults ein, der auf einem Grundstück in der Karlstraße abgestellt war. Gegen 20:30 Uhr hörte der Eigentümer merkwürdige Geräusche. Bei der Nachschau stellte er den Schaden an seinem Fahrzeug fest. Weiterhin fehlte eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und etwas Bargeld aus dem Auto. Er sah noch, wie sich ein Mann mit grauer Jogginghose und einem Basecap in Richtung der Meierstraße entfernte. Diese Information gab er direkt an die Polizei weiter. Eine Streifenwagenbesatzung erkannte den Tatverdächtigen Am Lustgarten. Dieser flüchtete jedoch umgehend in Richtung Bauamt. Dort durchquerte er die Werre. Auf seiner Flucht fiel er Zeugen im Rosental sowie in der Langen Straße, auf Höhe des "Extrablatt", auf. Das Kriminalkommissariat bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05231/6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell