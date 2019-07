Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Polizei kontrolliert Fahrzeuge.

Lippe (ots)

Am Sonntag kontrollierte die Polizei Lemgo zwischen 12 Uhr und 19 Uhr schwerpunktmäßig den Verkehr im Kalletal. Insbesondere wurden die Fahrzeuge auf technische Veränderungen hin kontrolliert. Aber auch neuralgische Punkte, an denen sich Anwohner in der Vergangenheit über Verkehrsteilnehmer beschwerten, nahm die Polizei ins Visier. So fanden Kontrollen im Wiesental (Kalldorf), Am Markt und Echternhagen (beides Hohenhausen) sowie an der Heidelbecker Straße (Heidelbeck) statt. An der Heidelbecker Straße wurden keinerlei Verstöße festgestellt. Insgesamt hatten die Beamtinnen und Beamten jedoch gut zu tun. Neben einer Strafanzeige (Fahren ohne Fahrerlaubnis) mussten sie vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen (alle auf Grund überhöhter Geschwindigkeit). Über 30 Verkehrsteilnehmende mussten für ihr Fehlverhalten ein Verwarngeld bezahlen. Die Polizei wird auch zukünftig derartige Kontrollen in ganz Lippe durchführen.

