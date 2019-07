Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Lemgo. Zahlreiche Einsätze wegen ruhestörenden Lärms.

Ein immer wiederkehrendes Phänomen in lauen Sommernächten bescherte der lippischen Polizei am vergangenen Wochenende zahlreiche Einsätze. Während die einen bis spät in die Nacht im Garten feiern, wollen oder müssen die anderen schlafen. Da sich Häuser und Wohnungen aufgeheizt haben, schlafen die Menschen gerne bei offenen Fenstern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag erhielt die Leitstelle der Polizei über 50 Anrufe, in denen sich Menschen über ruhestörenden Lärm ärgerten und beschwerten. Die Störungen gingen hauptsächlich von privaten Festivitäten aus. Da die Polizei aber auch etliche andere Einsatzanlässe zu verzeichnen hatte, konnten nicht alle Ruhestörungen zeitnah bearbeitet werden. In zahlreichen Fällen gelang das dennoch. In Lemgo beschwerten sich gegen 23 Uhr zahlreiche Anwohner über Partylärm aus einem Garten am Entruper Weg. Die Ermahnung "Ruhe zu halten" hielt nicht lange vor, so dass die Beamten die private Feier gegen 2 Uhr auflösen mussten. In solchen Fällen werden auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, die regelmäßig ein Bußgeld nach sich ziehen. Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Feiern ist selbstverständlich auch im Freien erlaubt. Denken Sie aber bitte daran, dass andere Menschen auch an Wochenenden arbeiten müssen oder aus anderen Gründen ihre Ruhe haben wollen.

