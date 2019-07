Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Zahlreiche Schmierereien im Ort.

Lippe (ots)

In Leopoldshöhe trieben in der Nacht von Samstag auf Sonntag Farbschmierer ihr Unwesen. An etlichen Häuserwänden, Zaunelementen, Transformationshäuschen und Bushaltestellen hinterließen die Täter verschiedenfarbigen Sprühlack. Auch mit Edding-Stiften malten sie auf dem fremden Eigentum herum. Unter anderem waren sie in der Danziger Straße, der Hauptstraße und in der Milserheide aktiv. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Gegen 3 Uhr in der Nacht sah ein Zeuge zwei Täter, die gerade dabei waren, ein Zaunelement zu beschmieren. Auf Ansprache flüchteten die beiden ca. 17-20 Jahre alten Jugendlichen. Einer ist 1,85 m groß und dünn. Er trug dunkle Bekleidung, hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und führte einen Rucksack mit sich. Der zweite ist etwa 1,80 m groß und von normaler Statur. Er trug zur Tatzeit graue Bekleidung. Hinweise auf die Personen nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

