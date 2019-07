Polizei Lippe

POL-LIP: Junge mit Fahrrad bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

32657 Lemgo-(ho) Am Freitagnachmittag befuhr ein 11-jähriger Junge aus Lemgo mit seinem Fahrrad den Gehweg linkseitig an der Lemgoer Str. vom Braker Weg in Richtung Residenzstraße. In Höhe der Schloß-Apotheke fuhr er vom Gehweg über die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Er kollidierte dabei mit einem PKW-Mercedes mit Wohnanhänger, der mit normaler Geschwindigkeit die Lemgoer Straße in Richtung Braker Weg befuhr. Der Junge wurde leicht verletzt ins Klinikum eingeliefert. Gesamtsachschaden 2400 Euro

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell