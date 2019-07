Polizei Lippe

POL-LIP: Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

32791 Lage-(ho) In der Nacht zum Sonntag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Pivitsheider Straße ein. Sie beschädigten zunächst einen Bewegungsmelder im Hof, hebelten dann ein Küchenfenster auf und durchsuchten anschließend die Räume im Erd- und Obergeschoss. Eventuell erlangtes Diebesgut steht noch nicht fest.

