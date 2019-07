Polizei Lippe

POL-LIP: Gaststätteneinbrecher auf frischer Tat festgenommen

Lippe (ots)

32108 Bad Salzuflen-(ho) In der Nacht zum Sonntag beobachtete gegen 03:20 Uhr ein Zeuge einen Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Krummen Weide und verständigte die Polizei. Der Einbrecher hatte versucht, ein Fenster der Gaststätte aufzuhebeln, was jedoch misslang. Bei Eintreffen der Polizeistreife unternahm der Täter zunächst einen Fluchtversuch, konnte aber kurz danach trotz Gegenwehr festgenommen werden. Der augenscheinlich alkoholisierte 39-jährige Täter ohne festen Wohnsitz musste sich einer Blutprobe unterziehen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell