POL-ME: Pedelec-Fahrer übersehen und schwer verletzt - Ratingen - 1907143

Am Freitagmorgen des 26.07.2019, gegen 08.00 Uhr, kam es auf dem Breitscheider Weg im Ratinger Ortsteil Lintorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer aus Heiligenhaus schwere Kopfverletzungen erlitt und deshalb, nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort, in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht werden musste. Dort verblieb der Patient zur intensivmedizinischen Behandlung seiner schweren Verletzungen stationär.

Zur Unfallzeit wollte ein 21-jähriger Berufskraftfahrer aus Gelsenkirchen, mit einem Kleinlastwagen der Marke Mercedes Sprinter eines Paketdienstes, von der Straße Am Fürstenberg in den bevorrechtigten Breitscheider Weg einbiegen. Nachdem er zunächst verkehrsbedingt im Einmündungsbereich gestoppt hatte, sah er beim Anfahren und Linksabbiegen den 35-jährigen Fahrradfahrer nach eigenen Angaben nicht, der zu diesem Zeitpunkt die Vorfahrtstraße mit seinem E-Bike befuhr. Es kam zur schweren Kollision auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Sprinters blieb dabei nach eigenen Angaben unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurde der Breitscheider Weg im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, anlaufender Verkehr um- bzw. abgeleitet. Hierdurch kam es aber nur zu geringen Verkehrsstörungen. Unfallspuren wurden gesichert, das schwer beschädigte E-Bike der Marke Husqvarna Light Tourer wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Unfallaufnahme erfolgte unter direkter Beteiligung von Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats. Dort dauern die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auch aktuell noch weiterhin an. Sachdienliche Hinweise dazu und die Meldung bislang eventuell noch unbekannter Unfallzeugen nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

