Polizei Lippe

POL-LIP: Kleinkraftrad abgebrannt

Lippe (ots)

32791 Lage-(ho) Am Samstagabend gegen 21:20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei ein brennendes und stark qualmendes Kleinkraftrad in Waddenhausen im Bereich eines Maisfeldes am Wienkampsweg. Bei dem Kleinkraftrad hatte eine unbekannte Person gestanden, die bei Anblick der Zeugen flüchtete. Das KKR wurde von der FW gelöscht, war aber bereits durch die Flammen völlig zerstört. Ob das Fahrzeug zuvor entwendet wurde, wird nun ermittelt. Die Polizei stellte es zunächst sicher. Die Fahndung nach der flüchtigen Person verlief ohne Erfolg. Beschreibung: männlich, ca. 35 bis 40 Jahre alt, 175 cm bis 180 cm groß, Halbglatze und ein schwarz-weiß gestreiftes Oberteil - ähnlich einem Bowlinghemd.

