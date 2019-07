Polizei Lippe

POL-LIP: Parkplatzunfall unter Alkoholeinwirkung

Lippe (ots)

32758 Detmold-(ho) Ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus der Ukraine verursachte am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Oerlinghauser Straße. Der junge Mann fuhr gegen 2 geparkte PKW und versuchte anschließend, von der Unfallstelle zu flüchten. Zeugen konnte ihn davon abhalten und verständigten die Polizei. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand, keinen Führerschein vorzeigen konnte und in Deutschland keinen festen Wohnsitz hatte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sachschadenshöhe 3000 Euro.

