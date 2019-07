Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Münzwechselautomat aufgebrochen.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen zwischen Samstag- und Sonntagabend in die Büroräume eines Waschparks an der Elisabethstraße ein. Dort knackten sie einen Münzwechselautomaten auf. Wieviel Hartgeld die Einbrecher erbeuteten steht noch nicht fest. Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell