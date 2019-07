Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. In Imbiss eingedrungen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen am frühen Montagmorgen in einen Imbiss an der Lemgoer Straße ein. Zeugen alarmierten die Polizei gegen 4:45 Uhr, weil sie Geräusche vom Jüdischen Friedhof in der Flurstraße hörten. Dort haben die Täter unter anderem eine aus dem Imbiss gestohlene Registrierkasse aufgebrochen. Zuvor drangen sie gewaltsam in das Schnellrestaurant ein. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

