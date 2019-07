Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Wespe im Auto.

Lippe (ots)

Wegen einer Wespe in ihrem Fahrzeug geriet eine 20-jährige Frau aus Lemgo am Montagmorgen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit dem Toyota eines 47-jährigen Mannes. Dieser erlitt einen Schock und musste ins Klinikum eingeliefert werden. Gegen 10:20 Uhr befuhr die 20-Jährige die Straße Am Bergkamp in Richtung Lemgo. Da sie eine Wespe in ihrem Ford bemerkte und erschrak, geriet sie in den Gegenverkehr. Der 47-Jährige wich dem Ford der Frau noch aus, die Fahrzeuge kollidierten jedoch mit der jeweiligen rechten Fahrzeugseite. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

