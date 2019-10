Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburg: Gestohlener Roller landet im Madersee +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Motorroller entwendet und nach einer Spritztour im Wasser entsorgt.

Im Zeitraum zwischen Samstag und Montagnachmittag schlossen die Täter auf einem Grundstück an der Wilhelm-Raabe-Straße einen Roller kurz und flüchteten damit. Der blaugrüne Aprilia-Roller wurde am Montag von einer Spaziergängerin beschädigt im Wasser des Mardersees aufgefunden und musste mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen werden. (1192224)

Ein weiterer Rollerdiebstahl wurde der Polizei aus der Pestalozzistraße gemeldet: in der Zeit zwischen Sonntagabend und Montag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte einen schwarzen Peugeot-Roller. Auch dieses Fahrzeug konnte am Montag aufgefunden werden: Zeugen entdeckten den Roller in einem Wassergraben in der Nähe des Tatortes. (1190188)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise zu den Tätern können der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 gemeldet werden.

