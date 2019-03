Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbrüche und Einbruchversuche in Wuppertal seit gestern

Wuppertal (ots)

Seit gestern (19.03.2019), nahm die Polizei in Wuppertal einen Einbruch und zwei Einbruchversuche auf. An der Schwelmer Straße versuchten Unbekannte ein Mehrfamilienhaus zwischen dem 18.03.2019 und dem 19.03.2019, aufzubrechen. An der Leimbacher Straße blieb es bei einer Gaststätte, in demselben Zeitraum, bei einem versuchten Einbruch. Am 20.03.2019, um 00:56 Uhr, kam es am Wall zu einer Straftat in die Räume einer Praxis. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Ein-bruchprävention beraten. (sw)

