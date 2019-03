Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Seit gestern (18.03.2019), nahm die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen fünf Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal öffneten Unbekannte ein Büro an der Wesendonkstraße, zwischen dem 15.03.2019 und dem 18.03.2019, gewaltsam. Nachdem sie, auch innen, mehrere Tü-ren aufbrachen, stahlen sie Bargeld. An der Bundesallee wurde ein weiteres Büro zum Ziel von Straftätern. Mit einem Schlüssel als Beute entkamen sie, zwischen dem 15.03.2019 und dem 18.03.2019, unerkannt. In Remscheid kam es zwischen dem 17.03.2019 und dem 18.03.2019, zu einem Ein-bruch in eine Wohnung, an der Zeppelinstraße. Gestohlen wurde ein Schlüsselbund. In Solingen gelangten Einbrecher zwischen dem 16.03.2019 und dem 18.03.2019, in ein Firmengebäude an der Straße Lindgesfeld. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld erbeutet. An der Cronenberger Straße blieb es zwischen dem 15.03.2019 und dem 18.03.2019, bei einem versuchten Einbruch an einer Kinderta-gesstätte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Tele-fonnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

