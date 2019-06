Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer in Bonn-Zentrum

Bonn (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit einem verletzten 23-jährigen Radfahrer kam es am 29.06.2019 gegen 04.15 h in Bonn-Zentrum, Belderberg in Höhe der Einmündung Friedrichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine vom Bertha-von-Suttner-Platz nach rechts abbiegende 56-jährige Pkw-Fahrerin den Vorrang eines aus der Friedrichstraße kommenden Radfahrers, der beabsichtigte, den Belderberg an der dortigen Lichtzeichenanlage bei Grünlicht zu queren, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt durch das Unfallgeschehen Kopfverletzungen, so dass er mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden musste, wo er stationär verblieb. Für die Dauer der qualifizierten Verkehrsunfallaufnahme musste die Zufahrt zur Straße Belderberg in Fahrtrichtung Süden kurzfristig gesperrt werden. Der am Unfallgeschehen beteiligte Pkw wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat das zuständige Verkehrskommissariat übernommen. Die Polizei weist an dieser Stelle präventiv darauf hin, dass Radfahrer stets einen Helm tragen sollen (AF).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell