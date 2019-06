Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim Brenig: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Bonn (ots)

Am Freitag, 28. Juni 2019, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der L 183 zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Krad. Eine 26-jährige PKW Fahrerin befuhr die L 183 aus Richtung Brenig kommend in Fahrtrichtung Heimerzheim. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in Höhe Rankenberg auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem ihr entgegenkommenden 48-jährigen Kradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mittels Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 183 ca. 2 ½ Stunden komplett gesperrt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8.000 Euro. (HM)

