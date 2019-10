Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemeldung des PK Bad Zwischenahn+++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2019, kam es gegen 18.30 Uhr auf der B 401 in der Gemeinde Edewecht zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und drei weitere Personen leicht verletzt wurden. Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Papenburg und wollte nach rechts in den Schafdamm abbiegen. Als sie bemerkte, dass die Straße Schafdamm gesperrt ist, fuhr sie auf der Bundesstraße weiter. Dies erkannte ein 49-jähriger Autofahrer zu spät, der aus der Straße Schafdamm auf die Bundesstraße in Richtung Papenburg auffuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Beifahrerin in dem einbiegenden Fahrzeug schwer verletzt, ein weiterer Mitfahrer dieses Fahrzeuges sowie beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Bundsstraße musste zur Unfallaufnahme kurzfristig voll gesperrt werden.

