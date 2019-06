Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro - Laptops gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag (15.06.2019) in die Büroräume eines Gebäudes an der Friedrichstraße eingebrochen und haben bis zu 40 Laptops im Gesamtwert von geschätzten 32.000 Euro erbeutet. Die Täter gelangte über Fluchttüren ins Treppenhaus und verschafften sich anschließen Zutritt zu den Büros im siebten Obergeschoss. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 entgegen.

