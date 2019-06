Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Eine Leichtverletzte und etwa 41.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (15.06.2019) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Die 80-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr gegen 14:25 Uhr die Feuerbacher-Tal-Straße von Botnang kommend und erlitt auf Höhe der Kapfenburgstraße einen Schlaganfall. Aufgrund dessen streifte sie vier parkend abgestellte Pkw und fuhr anschließend gegen eine mobile Baustellenampel, die dadurch umknickte und zwei weitere Fahrzeuge beschädigte. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit wurde während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 18:00 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrzeuglenkerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell