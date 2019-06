Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (15.06.2019) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich in der Bahnhofstraße entblößt zu haben. Der Mann trat gegen 06.20 Uhr vor das Fenster einer Bäckerei, ließ seine Hose herunter und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei klopfte er an die Schaufensterscheibe, um eine in der Bäckerei sitzende 27-jährige Frau auf sich aufmerksam zu machen. Nachdem die Mitarbeiterin der Bäckerei die Polizei verständigt hatte, konnten die Beamten den Mann in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, setzten sie ihn schließlich wieder auf freien Fuß.

