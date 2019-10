Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugenaufruf nach Körperverletzung in Ocholt ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, den 05.10.2019 kam es gegen 22:00 Uhr in Höhe der Westersteder Straße 145 in Ocholt zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 57-jährigen Ocholters. Der Mann bemerkte, wie der spätere Täter auf seine Hofauffahrt urinierte. Als er den Täter daraufhin ansprach, kam es zu einem kurzen Wortwechsel. Der verbale Streit eskalierte; der Täter schlug dem 57-jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dadurch wurde das Opfer nicht unwesentlich im Gesicht verletzt. Das Opfer stürzte zu Boden und erhielt anschließend mindestens noch einen weiteren Faustschlag ins Gesicht. Der Täter soll in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein. Nach der Tat sollen beide Personen in Richtung des Erntefestes am Ocholter Marktplatz gegangen sein.

Bei dem Täter soll es sich um einen auffällig großen (ca. 190 cm)und kräftigen (ca. 120 kg) Mann mit sehr kurzen Haaren handeln. Das Alter wird auf 40-50 Jahre geschätzt. Der Täter sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden unbekannten männlichen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter 04488/8330 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Polizeikommissariat Westerstede

EKHK Rolf Cramer

Telefon: 04488/833-125

E-Mail: rolf.cramer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell