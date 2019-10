Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerer Verkehrsunfall auf Ammerländer Heerstraße +++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Tag, gegen 13:08 Uhr, kam es in der Ammerländer Heerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, geriet ein 75 Jahre alter Mann aus dem Ammerland, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, mit seinem Audi Q 5 in Höhe der Hausnummer 80 in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal mit einem VW Tiguan zusammen. Der 62-jährige Fahrer des Tiguans und seine 56-jährige Ehefrau aus Hessisch Oldendorf wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht und konnte bislang nicht zum Unfallhergang befragt werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt; die Schadenshöhe wird auf etwa 60000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn der Ammerländer Heerstraße war für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen zwischen Schützenweg und Artillerieweg voll gesperrt. (1206159)

