Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L273 bei Klockow zwischen zwei PKW (LK MSE)

Malchin (ots)

Am 19.10.2019 gegen 07:25 Uhr kam es auf der L 273, nahe der Ortschaft Klockow, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Hierbei befuhr der 58-jährige Fahrer eines PKW Peugeot Partner mit Anhänger die L273 aus Richtung Stavenhagen kommend in Richtung Altentreptow. Hinter ihm fuhr die 23-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Peugeot 108. Auf Höhe des Abzweiges. Auf Höhe des Abzweiges zur Ortschaft Klockow beabsichtigte er nach links in Richtung der Ortschaft abzubiegen. Dieses beachtete die hinter ihm fahrende Fahrzeugführerin nicht und überholte ihn trotz Überholverbotes. Als sie etwa auf Höhe des vor ihr fahrenden Fahrzeuges war, kollidierten beide miteinander und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Hierbei zog sich die 23-jährige Fahrzeugführerin leichte Verletzungen zu. Der Bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12.000,-EUR. . Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bis zur Bergung der beiden Fahrzeuge wurde der Fahrzeugverkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

