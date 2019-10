Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots)

Am 18.10.2019, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in der Barther Straße in Stralsund ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 47-jähriger Stralsunder mit seinem PKW Honda die Barther Straße aus Richtung Grünhufer Bogen kommend in Richtung Innenstadt. Der zweite Beteiligte, ein 42-jähriger Stralsunder, befuhr zur selben Zeit mit seinem PKW Volvo die Barther Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Durchfahren einer Linkskurve geriet der 47-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 47-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Aufgrund seiner Verletzungen und der daraus resultierenden erforderlichen medizinischen Versorgung konnte jedoch ein Atemalkoholtest nicht durchgeführt werden. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus. Beide Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in das Helios Klinikum Stralsund eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Barther Straße für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395 / 5582 - 2223 Fax: 0395 / 5582 - 2026 E-Mail: holger.bahls@polmv.de E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

