POL-AUR: Pressemitteilungen für die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Apotheke

In der Nacht zum Sonnabend, 16.11.2019, wurde in eine Apotheke an der Kanalstraße Süd in Ostgroßefehn eingebrochen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in die Apotheke und entwendeten Traubenzucker, Hustenbonbons, sowie eine Spendendose mit Münzgeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Großefehn - Einbruch in Polsterei

In der Nacht zum Sonnabend, 16.11.2019, wurde in eine Polsterei an der Kanalstraße Nord in Ostgroßefehn eingebrochen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten die Täter in die Polsterei und entwendeten ca. 50 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Südbrookmerland - Diebstahl einer Baustellenampel

In der Nacht zu Freitag, 15.11.2019, wurde in der Forlitzer Straße, Südbrookmerland, OT: Forlitz-Blaukirchen, eine mobile Baustellenampel, von einer dort eingerichteten Straßenbaustelle entwendet. Das Abmontieren der Ampel vom dazugehörigen Transportwagen erfolgte mittels eines unbekannten Werkzeuges. Der Transportwagen, sowie die benötigten Akkus wurden nicht entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen. Telefon: 04941-606215.

Großefehn - Quad entwendet

Ein Quad der Markt PowlerXT wurde am Samstag in der Zeit von 08.00 - 16.00 Uhr vom Grundstück der Ulbarger Str. in Großefehn entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Wiesmoor unter 04944-9169110 entgegen.

Ihlow - Getränke aus Lagerschuppen entwendet

Samstag in der Zeit von 02.00 - 18.00 Uhr wurden in Ihlow im 1. Kompanieweg 3 aus einem Lagerschuppen einer Gaststätte zahlreiche Getränke von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Aurich unter 04941-606215

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagvormittag, 15.11.2019, in der Zeit von 09:15 - 13:00 Uhr, beschädigte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer, mit seinem Fahrzeug den Pkw einer 20-jährigen Auricherin. Der Unfallverursacher hinterließ einen unleserlichen Zettel, so dass zu gegenwärtigen Zeitpunkt der Unfallverursacher nicht feststeht. Der Unfallverursacher, sowie eventuelle Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden. Telefon: 04941-606215.

Aurich - Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Verkehrsteilnehmer

Im Kreuzungsbereich, Schützenstraße/Rudolph-Eucken-Allee, in Aurich, missachtete am Freitagmittag (15.11.2019) ein 81-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec, die Vorfahrt eines 70-jährigen Pkw-Führers. Der Fahrradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und wurde leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 81-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden eingeleitet.

Großefehn - Betrunken mit dem PKW unterwegs

Am Samstagabend um 22.32 Uhr wurde in Großefehn im Heerweg eine 49jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Hierbei wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Samstagnacht um 2.47 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz der Gaststätte Schlappohr in Großefehn, Kanalstraße Nord in einen Skoda Fabia. Der PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen Audi. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Großefehn unter 04943-3970 entgegen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Wirdum - Übungsgranate gefunden

Im Zuge einer Hausentrümpelung wurde durch Mitarbeiter der beauftragten Firma am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr in Wirdum eine Bundeswehr-Übungsgranate aufgefunden. Nach einer polizeilichen Abklärung über den Kampfmittelbeseitigungsdienst beim LKA konnte die Übungsgranate als ungefährlich eingestuft werden. Sie wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt und wird durch Mitarbeiter der Bundeswehr einer entsprechenden Entsorgung zugeführt

Norden - Auf frischer Tat erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 01:15 Uhr zwei verdächtige Personen auf den Gleisanlagen am Norder Bahnhof. Vor Ort eintreffende Polizeibeamte konnten zwei Personen auf frischer Tat dabei ertappen, wie sie eine Gebäudewand einer Lagerhalle besprühten. Die beiden jungen Männer (18 u. 21 Jahre alt) erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem müssen sie damit rechnen, für die Reinigung der Gebäudewand kostenpflichtig zur Verantwortung gezogen zu werden.

Norden - Ladendiebstahl

Als eine 26-jährige Frau aus Großbritannien am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr eine Drogerie im Einkaufszentrum 'Norder Tor' verlassen wollte, reagierte die Alarmanlage. Sie wurde vom Personal angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau Kunstfingernägel im Wert von knapp 10 Euro entwenden wollte. Die herbeigerufene Polizei leitete ein Strafverfahren ein, vom Personal erhielt sie ein dauerhaftes Hausverbot für alle Filialen.

Norden - Kinder beim Randalieren erwischt

Zwei Jungen aus Norden und ein Junge aus Osteel warfen wohl aus Abenteuerlust am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr gemeinsam mit einem Stein ein Fenster eines leerstehenden Wohnhauses an der Straße Zum Hirtenhaus in Norden ein. Als sie gerade in das Gebäude eindringen wollten, wurden sie vom Eigentümer des Gebäudes bemerkt. Die Jungen flüchteten, konnten aber im Nahbereich durch die herbeigerufene Polizei festgestellt und anschließend in die Obhut der Eltern übergeben werden.

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht in Upgant-Schott

Upgant-Schott - Im Eetsweg ist es am Freitag gegen 14:40 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Nach Angaben des 25-jährigen Fahrzeugführers eines weißen VW Up sei ihm ein schwarzer SUV entgegengekommen, der sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten habe. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 25-Jährige nach rechts ausweichen und fuhr gegen einen Baum. Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt. Er selbst blieb unverletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden (Tel. 04931-9210).

Unfallflucht in Leezdorf

Leezdorf - Am Freitag gegen 23:10 Uhr kam es in einer Kurve auf der Leezdorfer Straße im Begegnungsverkehr zweier Pkw zur Berührung der beiden seitlichen Außenspiegel. Während ein 19-jähriger Unfallbeteiligter am Unfallort anhielt, entfernte sich der Fahrer des anderen Pkw unerlaubt. Eine Beschreibung zu dem flüchtigen Pkw konnte der 19-Jährige nicht abgeben. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Norder Polizei (Tel. 04931-9210).

Upgant-Schott - E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Upgant-Schott wurde am Samstag gegen 15:40 Uhr in der Kirchstraße in Upgant-Schott durch eine Streifenbesatzung der Polizei Norden angehalten. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter keine Betriebserlaubnis vorhanden ist und keine Versicherung besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Ein 19-jähriger Mann aus Dornum wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 02:40 Uhr im Evensweg in Norden mit seinem VW Up durch eine Streifenbesatzung der Polizei Norden kontrolliert. Aufgrund von Atemalkoholgeruch wurde ein Alcotest mit positivem Ergebnis durchgeführt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Kanzlei

In der Zeit von Donnerstag, 14.11.2019, 21 Uhr bis Freitag, 15.11.2019, 02:30 Uhr, wurde in eine Anwalts- und Notarkanzlei an der Wallstraße in Wittmund eingebrochen. Die derzeit unbekannten Täter verursachten einen erheblichen Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen. Telefon: 04462-9110.

Wittmund - Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitagabend zwischen 17:45 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein PKW in der Bromberger Straße in Wittmund, durch bislang unbekannte Täter, beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

Esens - Werbeschild beschädigt

In Esens an der Neustädter Straße wurde in der Nacht zu Sonntag, 16./17.11., ein Werbeschild aus der Verankerung herausgerissen, verbogen und anschließend auf einem Grünstreifen abgelegt. Im Nahbereich konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet

