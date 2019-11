Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Holzbrett auf Herdplatte in einem Mehrfamilienhaus in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 05. November 2019, gegen 10:00 Uhr, wurde aufgrund auslösender Rauchmelder durch Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bergedorfer Straße festgestellt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzbrett versehentlich auf der Herdplatte in der Küche der Wohnung abgelegt worden war, das dann in Brand geriet.

Es entstand leichter Sachschaden in der Küche, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehren aus Ganderkesee und Havekost-Hengsterholz waren mit insgesamt 29 Einsatzkräften vor Ort.

