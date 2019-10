Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/Rhein-Neckar-Kreis: Scheune aus bislang ungeklärter Ursache niedergebrannt

Lobbach (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar, einen Gebäudebrand im Bereich Biddersbacherhof in Lobbach-Lobenfeld. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Lobbach, Waldwimmersbach, Neckargemünd, Eschelbronn, Epfenbach und Aglasterhausen stand auf dem Gelände des dort ansässigen Golfclub Lobenfeld eine, durch den Golfclub genutzte, Scheune bereits in Vollbrand. Das Ausmaß des Brandes war bereits derart groß, dass eine aussichtsreiche Brandbekämpfung nicht mehr möglich war und die Einsatzkräfte nur noch ein kontrolliertes Niederbrennen der Scheune gewährleisten konnten. Über die Brandursache, wie auch über die Höhe des entstanden Sachschaden, können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell