Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw zerkratzt und beschmiert - Zeugen gesucht!

Wiesloch (ots)

In der Zeit von Freitagabend ab 21.00 Uhr bis Samstagmittag gegen 11.00 Uhr zerkratzen und beschmierten unbekannte Täter einen Toyota GT 86 Coupé der auf den Parkplätzen der Breslauer Straße Nr. 6 abgestellt war. Hierbei entstand an der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise teilen Sie bitte dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnr. 06222/57090 mit.

